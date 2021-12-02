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Ziraat Türkiye Kupası: Menemenspor: 3 - Hekimoğlu Trabzon: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Turu'nda Menemenspor, konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Faruk Turtay, Murat Temel, Emre Doğu


Menemenspor: Murat, İlyas, Emre Adıgüzel (Ba dk. 60), Emre Özer, Toni (Tahir dk. 68 ?), Kerem Paykoç, Oğuzhan, Enes, Batuhan (Muhammed Ertürk dk. 86 ?), Emir (Berkan Çakır dk. 70), N'diaye (Barwuah dk. 70)


Yedekler: Ahmet Sagat, Ahmet Aslan, Cem, Berkan Aydeniz, Bora


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Hekimoğlu Trabzon: Azat, Miraç, Özkan Yıldırım, Tunahan, Kerem Baykuş (Çağatay dk. 83 ?), Abdulkadir, Kaan, Emre Akgün, Muhammed Kurt, Ahmet Sun (Yağız dk. 77), Alperen (Ömür dk. 46)


Yedekler: Özkan Karabulut, Mustafa Hoşoğlu, Onur, Berkay, Hakan Yeşil, Hakan Demir, Mustafa Erboğa


Teknik Direktör: Bahaddin Güneş


Goller: Toni (dk. 2), Emre Özer (dk. 26), Berkan Çakır (dk. 88 pen.) (Menemenspor)


Sarı kartlar: N'diaye, Enes, Emre Adıgüzel (Menemenspor)

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