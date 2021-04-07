Zirkonyum kaplamayla hayata yeniden gülümseyin

Diş hekimliğinde teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık gülüşünüzü yeniden tasarlayabiliyorsunuz. Doğal diş görünümünü aratmayan ve yüksek biyouyumlu zirkonyum kuron kaplamalar, estetik gülüş tasarımı ile hayatınıza sihirli bir dokunuş gerçekleştiriyor.

Zirkonyum kronlar, hasarlı dişlerin restorasyonu için en iyi seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Ömer İstanbul Diş Polikliniği Kurucusu Diş Hekimi Ömer Karaarslan, zirkonyum kaplamanın hem ön hem de çiğneme dişlerinin restorasyonu için uygun olduğunu belirterek, mükemmel biyouyumluluğu, güvenilirliği ve dayanıklılığının bu zirkonyumu popüler hale getirdiğini söyledi.

Zirkonyum kaplamaların istenilen renge boyanabildiğini de ifade eden Dt. Karaaslan, “Işık yansıması ve doğal yarı saydamlık özelliği sayesinde bu tür tasarımlar gerçek dişlerden neredeyse ayırt edilemiyor. Gülümseme, her açıdan ve ışıktan güzel ve doğal oluyor. ‘Holywood smile' ve gülüş tasarımı uygulamaları ile mükemmel estetik sonuç ve bembeyaz istenilen gülüşler elde edilebiliyor. Yüksek biyouyumluluk özelliği sayesinde dişlerin arasına yiyecek bir şey sıkışmadığı gibi koku da yapmıyor. Zirkonyum kaplamalar aynı zamanda renk özelliklerini kaybetmez, bunun dışında istenmeyen renklenmeler de meydana gelmez” diye konuştu.

Neden zirkonyum kaplama?

Yarı saydam özelliği bulunmaktadır. Işığı geçirmekte olup doğal dişlere en uyumlu diş türüdür.

Oksitlenmeye karşı yüksek dirence sahiptir.

Çatlama ve kırılma gibi durumlara karşı dirençlidir.

Sağlam bir yapıya sahiptir.

Görünüm bakımından doğal diş şeklindedir.

Kolay şekil alan bir yapıya sahiptir.

Renk değiştirmesi durumunda, beyaza rahatlıkla çevrilmektedir.

Doğal bir görüntüsü vardır. Böylece doğal dişlerden ayırt edilmez.

İçlerinde metal bulunmaz.

Uzun ömürlü olup, ağızda uzun yıllar güvenli şekilde kalabilir.

Sıcak ve soğuk gıdalara karşı dirençli olup, duyarlı ve hassas değildir.