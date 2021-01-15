Zor günler geçiren müzisyenler sokak sokak dolaşarak geçimini sağlıyor

Korona virüsü nedeni ile zor günler yaşayan ve sıkıntıda olan müzisyenler, İzmir'in Aliağa ilçesinde sokak sokak gezerek sanatlarını icra ederken, müzisyenlere vatandaşların ilgisi büyük oldu.

Korona virüsü nedeni ile eğlence mekanları başta olmak üzere mesleklerini icra edebilecekleri iş yerlerinin kapalı durumda olmasından dolayı zor günler geçiren müzisyenlere, Aliağalı vatandaşlardan destek geldi. İlçede sokak sokak gezerek evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için yanlarında taşıdıkları enstrümanları ile birlikte şarkı söyleyen Onur Şafak ve arkadaşlarına, ilçe halkının ilgisi büyük oldu. Müzisyenlere eşlik eden vatandaşların kimi alkışla tempo tuttu kimi de o anları cep telefonu ile kayda aldı.

"Evimizi aldığımız bahşişler ile geçindirmeye çalışıyoruz"

Müzik ziyafetinin ardından çok sayıda vatandaş, evlerinin pencerelerinden ve balkonlarından aşağıya atarak ulaştırdıkları paralar ile müzisyenlere kısıtlama döneminde bir nebzede olsa destek verirken, aynı zamanda da teşekkürlerini ilettiler. Öte yandan vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını dile getiren ve pandemi öncesi geçimlerini eğlence mekanlarında çalışarak gerçekleştirdiklerini belirten Onur Şafak, “Biz müzisyenler çalıştığımız mekanlar kapandığı için çalışamıyoruz. Bizlerde arkadaşlarımız ile bu şekilde sokaklara çıkarak çalışmalar yapıyoruz. İnsanlarımız da bizlere bahşiş veriyor, bizlerde rızkımızı topluyoruz. Kazandığımız para ile evimizi geçindirmeye çalışıyoruz” dedi.

Ayrıca mahalle sakinlerinden Adem Yıldırım ise müzisyenlerin sosyal mesafe kurallarına uyarak yapmış oldukları uygulama ile mahalleliye güzel anlar yaşattıklarını ifade etti.