Zorlu maçın galibi Çeşme Belediyespor

Grup'un 6. hafta grup lideri Aliağaspor FAŞ ile kendi sahasında konuk eden Çeşme Belediyespor, zorlu maçı 2-1 kazanmayı başardı.

Çeşme Belediyespor, ligin 7'nci haftasında, 6. haftada grup lideri olan Aliağa FAŞ'ı konuk etti. Ligin güçlü takımlarından Aliağaspor FAŞ, maçın ilk dakikalarında Çeşme Belediyespor yarı sahasında baskı kursa da aradığı golü bulamadı. Çeşme Belediyespor maçın 28. dakikasında Hüseyin Çıray'ın attığı gol ile 1-0 öne geçmeyi başardı. Maçın ilk yarısının kalan dakikalarında her iki takım da rakip kalede gol arayışını sürdürürken 42. dakikada Aliağaspor FAŞ oyuncusu İlker Ataseven takımını 1-1 berabere getiren golü atmayı başardı. Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Çeşme Belediyespor, 47. dakikada Alper Önal'ın attığı gol ile 2-1 öne geçmeyi başardı. Çeşme Belediyespor, ikinci yarının ilk dakikalarında elde ettiği üstünlüğü korumaya çalışırken, rakibinin ataklarını güçlü savunmasıyla etkisiz bırakarak zorlu maçı kazanmayı başardı.

Galibiyet sevinci maçın son düdüğünün ardından sahaya yansırken, Çeşme Belediyespor bayrağı sahada dalgalandı. Çeşme Belediyespor bayrağını coşkuyla sallayan Çeşme Belediyespor futbolcuları, galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

"Hedefimiz doğrultusunda çok çalışacağız"

Maçın ardından kısa bir açıklama yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Kaymakçı, takımı Süper Amatör Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e çıkmasında büyük katkısı olan Hakan Kara'yı yeniden Teknik Direktörlüğe getirmenin ilk haftasında, lig lideri Aliağaspor FAŞ karşısında elde ettikleri galibiyetin çok önemli olduğunu vurgulayarak, başta Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın desteği olmak üzere, Çeşme Belediyespor taraftarının ve esnafın desteğiyle hedefleri doğrultusunda çok çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Bu daha başlangıç, devamı gelecek"

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörlüğüne getirilen ve ilk maçta lig lideri karşısında takımına galibiyet sevinci yaşatan Hakan Kara da bir açıklama yaparak, "Bu takım, ligdeki iddasına yeni başlıyor. Altı hafta camiamızı üzdük Oyun anlamında çok iyiydik, ama gole gidemiyorduk. Ligin 7'nci haftasında Çeşme Belediyespor'un gücünü gösterdik. Artık takımımız kendine geldi. Kulüp yöneticilerimiz, taraftarımız, camiamızla kenetlenerek güzel şeyler yapacağız. Bu daha başlangıç. Devamı gelecek" dedi.