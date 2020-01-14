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Zübeyde Hanım, İzmir'deki mezarı başında anıldı

Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 97’nci yıl dönümünde, İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 97'nci yıl dönümünde, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki mezarı başında anıldı. "Zübeyde Anne'ye Mektubum Var" yarışmasında dereceye giren öğrencilerin de mektuplarını okuduğu törende duygu dolu anlar yaşandı.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Ocak 1923 tarihinde hayatını kaybeden annesi Zübeyde Hanım'ın ölümünün üzerinden 97 yıl geçti. Zübeyde Hanım'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle Karşıyaka ilçesinde bir anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Zübeyde Hanım'ın mezarı çiçeklerle donatıldı, çelenkler sunuldu, dualar okundu.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Uluslararası Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından Selanik'ten Atatürk'ün evinden getirilen toprağı da anıt mezara bıraktı. Tören kapsamında ayrıca, il genelinde düzenlenen “Zübeyde Anne'ye Mektubum Var” yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri takdim edildi. Mektupların okunması sırasında ise duygusal anlar yaşandı.


Anma törenine ayrıca; İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay ile ilçe belediye başkanlarının eşleri, Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Mithat Salepçioğlu, CHP il ve ilçe kadın kolları yöneticileri ile partililer, kent konseyi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

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