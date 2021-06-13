Züccaciye dükkanından 2 bin liralık güneş gözlüğü ve terlik çalan hırsızlar kamerada

İzmir'in Bergama ilçesinde bir züccaciye dükkanından 2 bin lira değerinde gözlük ve terlik çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 12 Haziran Cumartesi sabah saat 04.45 sıralarında ilçeye bağlı İslamsaray Mahallesi'nde bulunan bir züccaciye dükkanında meydana geldi. İddiaya göre iş yerine motosikletle gelen bir kadın ve erkek, brandaları kaldırarak iş yerine girdi. İş yerinden yaklaşık 2 bin lira değerinde gözlük ve terlik çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerini açan dükkan sahibi Mehmet Aslan (23), bazı ürünlerin yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kameralarını inceleyen Aslan, iki kişinin iş yerine girdiklerini tespit edince durumu polise bildirdi. İş yeri sahibi Aslan'ın şikayeti üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan meydana gelen hırsızlık olayı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde iş yeri önüne motosikletle gelen 2 kişinin brandayı kaldırarak dükkana girdikleri ve daha sonra çıktıkları görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.