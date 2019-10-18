Zülfi Livaneli, Konak'taki edebiyat söyleşilerine katıldı

Konak'ta, edebiyat söyleşileri kapsamında düzenlenen etkinliğin bu ay ki konuğu Zülfü Livaneli oldu. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleşiye ilgi yoğundu.

Salon tamamen dolduğu program; müzisyen, besteci, sinema yönetmeni ve yazar Zülfü Livaneli'nin hayat öyküsünü anlatan kısa bir filmle başladı.

Etkinlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Ulu önderimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve ışığı bizi aydınlığa çıkaracak tek dayanağımız ve tek yolumuzdur. İşte bu yolda yürürken bizlere çok değerli sanatçılarımız eşlik edecek; ama halkın sanatçıları. Atatürk'ün çağdaş Türkiye anlayışıyla yaşayan ve topluma yön gösteren, gerçek sanatçılar. Livaneli de zaten her anını halkın yanında, halkın içinde geçiren ve onların sorunlarını yakından takip ederek, mücadele veren bir sanatçımız. Onunla aynı çağda yaşamaktan, aynı ülkenin insanı olmaktan onur duyuyoruz" dedi.

Söyleşinin moderatörlüğünü ise gazeteci Barış İnce ve edebiyatçı Zafer Köse yaptı. Lİvaneli, "Livaneli'nin Penceresinden" adlı söyleşi kitabının uzun bir gözlem sürecinin ürünü olduğunu söyleyerek, "Önce müzik, sonra romanlarım ve ardından düşünce kitaplarımın çıkması zor bir süreçti. İçimin şarkısını paylaştım. Bunlar artık halkın, Türkiye'nin dağarcığındadır; ama daha anlatacak hikâyeler var. Hepimizin ömrü geçiyor. Her yazar aklında bin bir fikirle göçüp gider. Bunları bir kitapta derleyip, toparlamak genç kuşaklara yönelik bir borç gibi geldi bana; çünkü biz düşünen bir kuşaktan geliyoruz ve hep gözlem yaptık. Bu gözlemlerin kaybolup gitmesine gönlüm razı olmadı. Namuslu yaşayanların, namuslu ölmek gibi bir derdi olması gerekir. Benim, sizlere olan borcum nedeniyle, namuslu kalmam gerekir" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Başkan Batur, üzerinde Türk motifleri bulunan özel bir vazoyu Livaneli'ye hediye etti. Etkinliğe ayrıca; CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak Belediyesi meclis üyeleri ile çok sayıda İzmirli katıldı.