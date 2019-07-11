1 asırlık eyer gün yüzüne çıktı

Kahramanmaraş'ta eyer ustası, kendisine getirilen yaklaşık 100 yıllık Çerkez eyerini yeniden tasarlayarak gün yüzüne çıkarttı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Zafer Güzlek (59), unutulmaya yüz tutmuş eyerci mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Dulkadiroğlu ilçesi tarihi Saraçhane çarşısındaki iş yerinde miadı dolmuş tarihi ürünleri tamir edip gün yüzüne çıkartan Güzlek, bir müşterinin dedesinden kalma 100 yıllık Çerkez eyerini baştan sona yeniledi.

Kahramanmaraş'ta kendisinden başka Çerkez eyeri tasarlayanın olmadığını söyleyen Güzlek, ortalama 2 bin lira maliyeti olan eyeri 10 günde hazır hale getirdiğini söyledi. Çerkez eyeri sayesinde geçmişte ata rahat binildiğini söyleyen Güzlek, “Ben bu işi 50 yıldır yapıyorum. Bu yaptığımız Çerkez eyeri ve üzerindeki kaltak (iskelet) Türkiye'de yok diyebiliriz. Bize bir müşterimiz getirdi ve dedesinden kalmış. Gün yüzüne çıkartmış ve bize getirdi. Bu eyerin yapımı 10 günde sürdü ve sahiplerine tamir yaptık. Bize iskelet halinde verdiler ve biz de baştan sona restore ederek yeniden yapmış oldu. Bu eyeri Kahramanmaraş'ta yapan yok. Ata binmek için çok rahat bir eyerdir ve koşu için kullanılmaz. Bu eyer neredeyse 1 asırlık bir üründür. Bu eyeri Rusya'nın bir ucunda Kırgız Türk bir adamın yaptığını öğrendik. Türkiye'de de bir biz kaldık desek abartmamış oluruz” diye konuştu.