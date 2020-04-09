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10 yaşındaki oğluyla sokağa çıkan baba ve anneye cezai işlem

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, 10 yaşındaki çocuğuyla birlikte sokağa çıkan baba ve anneye cezai işlem uyguladı.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, 10 yaşındaki çocuğuyla birlikte sokağa çıkan baba ve anneye cezai işlem uyguladı.


Kahramanmaraş'ta valilik tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri yerine getiren polis ekipleri, 65 yaş ve üstü, 20 yaş ve altında sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor.


Uygulamalar kapsamında Trabzon bulvarında görev yapan polis ekipleri, 10 yaşındaki oğluyla birlikte gezen baba M.A. ve anne N.A.'yı durdurarak kimlik kontrolü yaptı.


Ekipler, 20 yaş altında olan çocuğu ile sokağa çıktıkları için baba ve anneye kanunlara uymadıkları için cezai işlem uygulayacaklarını söyledi.


Bunun üzerine baba M.A., kendisine ve eşine yazılan cezalara itiraz ederek polislerle tartışmaya başladı. Baba M.A. polis ekiplerine, “İkinci bir cezayı kabul etmiyorum, bir tanesini yazacaksınız” dedi.


Polisin, "10 yaşındaki çocuğunuzla birlikte sokağa çıkmışsınız" sorusuna karşılık baba M.A., “Çocuk benim, ölürse ölür sana ne oluyor” diye tepki gösterdi. Baba M.A. konuşmasının devamında ise, “Bir tane ceza yeter ikinci bir cezayı yazarsanız sıkıntı çıkartırım burada” dedi.


Ekipler, daha sonra baba ve anneye 392'şer lira cezai işlem uyguladı. Baba ve anne olay yerinden ayrıldı.

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