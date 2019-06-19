10 yıl hapis cezasıyla aranan firariyi mahalle bekçileri yakaladı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan dolayı 10 yıllık hapis cezası bulunan şüpheliyi, devriye gezen mahalle bekçileri yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri Şazibey Mahallesi'nde yaya olarak devriye esnasında şüphelendikleri şahsı bir parkta durdurdu. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan şahsın, hakkında arama kaydı olduğu ve silahlı yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut K. (22) olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda, kısa bir süre önce de bir kişiyi kaçırarak zorla alıkoyup eziyet yaptığı iddia edildi. Sağlık kontrolünün ardından Mahmut K. cezaevine konuldu.