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100 bin TL değerinde cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde B.G. ve S.G. isimli şahısların ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda kaç ak yaklaşık bin 500 adet değişik marka ve modellerde telefon ekranı, batarya, ekran ve aksesuar ele geçirildi. Cep telefonu malzemelerinin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin TL olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen 2 şüpheli, adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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