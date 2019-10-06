100 kilometrelik ultramaratonu 8 saat 38 dakikada tamamladı

kez düzenlenen Elbistan-Afşin-Ekinözü (EAE) Ultramaraton Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği 8 saat 38 dakikalık derecesi ile Murat Kaya elde etti. Kadınlar kategorisinde yarışan eşi Svetlana Shepeleva Kaya da, zorlu parkuru 10 saat 31 dakikada tamamlayarak birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Elbistan Kaymakamlığı, Elbistan Belediyesi ve Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bu yıl 10 kez düzenlenen Elbistan-Afşin-Ekinözü (EAE) Ultramaraton Türkiye Şampiyonası, Kavaktepe Mahallesi'nden dün başlamıştı. Almanya'da yaşayan astım hastası İbrahim Şahin'in 2009 yılında tek başına koştuğu önemli spor organizasyonunun startı, saat 08.00'de Kavaktepe Mahallesi'nden Elbistan Kaymakamı Özkan Demir tarafından verildi. Elbistan'dan başlayıp Afşin ve Ekinözü ilçelerini içine alan 100 kilometrelik parkuru tamamlamak için yurt dışından ve Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen 3'ü kadın 72 sporcu start aldı.

Elbistan'dan başlayıp Afşin ve Ekinözü ilçeleri geçildikten sonra yine Elbistan'da biten 10. Elbistan-Afşin-Ekinözü şampiyonada erkekler genel klasmanını 8.38'lik derecesi ile Murat Kaya birinci olarak tamamladı. İkinciliği ise Mehmet Aydıngör ve üçüncülüğü de Ramazan Erhan elde etti. Kadınlar genel klasmanda Svetlana Shepeleva Kaya 10 saat 31 dakikalık derecesi ile birincilik kupasını alırken Deniz Çiçek ise ikinci oldu. Erkekler 40 yaş altı kategorisinde İsmet Özler birinci ve Fatih Akkaya da ikinci oldu. Erkekler 40 yaş üstü kategorisinde Hüseyin Pamuk birincilik elde etti. 50 yaş üstü kategorisinde ise, sırasıyla Mecit Çelebi, Levent Özcan, Mehmet Korha Uymaz, Osman Göğebakan, Rıfat Erdoğan ve İbrahim Şahin ödül kazanan sporcular oldu. Erkekler 60 yaş üstü kategorisinde ise Fikret Baydar'a kupa verildi. En genç katılımcı olarak Ahmet Can Mıhçı ve en yaşlı katılımcı olarak da Muharrem Karaçizmeli kupa aldı.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Şampiyonanın ödül ve madalya töreni ise Elbistan Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara ödül, kupa ve madalyaları; Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ahmet Yılmaz, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can ile Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muttalip Kurt tarafından verildi.

Mehmet Gürbüz: "Bu kadar değerli bir organizasyonun farkında olmak lazım"

Ödül töreni öncesinde konuşma yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, koşunun, önümüzdeki yıl tamamen Elbistan Belediyesi uhdesinde gerçekleştirileceğini söyledi. Başkan Gürbüz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bundan sonraki organizasyon Elbistan Belediyesi'nin uhdesinde gerçekleştirilecektir. Bu kadar değerli bir organizasyonun farkında olmak lazım. Kentimizin tanıtımı açısından çok önemli görüyoruz. Aylar öncesinden organizasyon hazırlıklarımızı başlatacağız. Uluslar arası bir organizasyonu en iyi şekilde yapmak için çaba göstereceğiz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon olduğuna inanıyorum. Bu adımı atan değerli dostumuz İbrahim Şahin'e teşekkür ediyorum. Bu, Elbistan için bir değerdir. Biz bunun kıymetini biliyoruz ve bileceğiz."

Özkan Demir: "Türkiye'de başka bir örneği yok"

Ödül töreninin son konuşmasını yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ise, zorlu koşunun Türkiye'de başka bir örneği olmadığını vurguladı. Kaymakam Demir, "Gerçekten önemli bir organizasyon. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Bütün Türkiye'ye en güzel şekilde anlatalım. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Gerçekten insanüstü bir mücadele verdiler. Önümüzdeki yıl inşallah daha kurumsal bir şekilde bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. İbrahim Şahin'e ayrıca teşekkür ve tebrik ediyorum. Anadolu'da, Türkiye'de başka bir örneği yok. Tanıtım anlamında gerçekten çok şey ifade edebilecek bir organizasyon. Eshab-ı Kehf, Pınarbaşı, Türkiye'de çok az örneği olan yerler. Bölgemizin turizm ve bu tür spor organizasyonları ile tanıtımı açısından önemli değerler. İnşallah bunu en güzel şekilde tanıtacağız. Bütün sporcularımızı kutluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Elbistan-Afşin-Ekinözü Ultramaraton Türkiye Şampiyonası'nı birincilikle tamamlayan Murat Kaya ise, "Parkur gerçekten zordu. Hava da sıcaktı şansımıza. Herkes bize çok yardımcı oldu. Güzel bir şekilde bitirdik. 8 saat 38 dakikada tamamlayabildim" dedi.

Kadınlar klasmanında birinci olan eşi Svetlana Shepeleva Kaya da, "Organizasyon çok iyiydi. Su ve yemek çok iyiydi. Parkur çok zor değildi. 10 saat 31 dakikada tamamladım" şeklinde konuştu.

Ultramaratonu 2009 yılında tek başına koşarak bu seviyelere gelmesinde büyük emeği olan İbrahim Şahin, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "10 sene önce başladığımızda tek başıma koşmuştum. Sonraki yıl ise 2 kişi ile koşmuştuk. Şu anda 2 senedir Türkiye Ultramaraton Şampiyonası'nı düzenliyoruz. İnşallah gelecek yıl daha önemli organizasyonlara imza atacağız. Katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.