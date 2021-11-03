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100 yıllık ahşap minareler zamana direniyor

Kahramanmaraş’ta 100 yıldır ayakta kalan ahşap minare, adeta zamana meydan okuyor.

Kahramanmaraş'ta 100 yıldır ayakta kalan ahşap minare, adeta zamana meydan okuyor.


Göksun ilçesi Hacımirza, Hacıkodal ve Kamışcık mahallelerindeki camilerin ahşap minareleri ihtişamını koruyor.


Hacımirza Mahallesi Muhtarı Hayati Elbistan, “Mahallemizdeki camimiz yaklaşık 110 yıldan beri ayakta duruyor. Mahallemizin sembolüdür. Hala dimdik ayakta duruyor. Dedelerimiz ve babalarımızdan bize emanet gözümüz gibi bakıyoruz” dedi.


Kamışçık Muhtarı Sefa Gel ise, “Yüz yıldan beri mahallemizin ezanının okunduğu ahşap minaremiz hala dimdik ayakta. Bakımını her zaman itinalı bir şekilde yapmaktayız. Gelecek neslimize de sapasağlam bırakmak istiyoruz” diye konuştu.

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