İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

102 yaşındaki Döndü nineye Anneler Günü sürprizi

Kahramanmaraş’ta Vefa Sosyal Destek Grubu ile Dulkadiroğlu Kaymakamlığı 102 yaşındaki Döndü Karademir’i evinde ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

Kahramanmaraş'ta Vefa Sosyal Destek Grubu ile Dulkadiroğlu Kaymakamlığı 102 yaşındaki Döndü Karademir'i evinde ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.


Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan yaşlılar bugün sokağa çıktı. Sokağa çıkmakta dahi zorluk çeken yaşlılar, Duladiroğlu Kaymakamlığı ile Vefa Destek Grubu ekiplerince evlerinde ziyaret edilip Anneler Günü kutlandı.


Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan ve İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz'de, 102 yaşındaki Döndü Karademir'i evinde ziyaret ederek çiçek verip Anneler Gününü kutladı. 1'i erkek 7 çocuk annesi Döndü Karademir, ziyaretten memnun olduğunu belirterek teşekkür etti.


Cuma Karademir ise eşine her zaman yardım ettiğini belirterek, "yemeğini hazırlıyorum, evi süpürüyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.