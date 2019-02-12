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12 Şubat anısına Türkoğlu'nda dostluk maçı

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeni ile Türkoğlu ilçesinde dostluk maçı düzenlendi.


Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 12 Şubat etkinlikleri kapsamında Türkoğlu Belediyesi tarafından Türkoğlu Spor Kompleksinde dostluk maçı düzenlendi. Karşılaşmaya Niğde'den Kahramanmaraş'a gelen futbolcular ve Kahramanmaraş'tan dernek başkanları katıldı. Dostluk maçının açılışı, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ile 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir'in de yer aldığı protokol tarafından gerçekleştirildi.


Protokol karşılaşmasında, Osman Okumuş ve Doğan Halisdemir aynı takımda yer alırken, mücadele 3-3 berabere sonuçlandı. Gollerin ikisini Başkan Osman Okumuş kaydederken, üçüncü gol Doğan Halisdemir'den geldi.


Protokol maçı sonrasında Kahramanmaraş Veteranlar ve Niğde Mastırlar takımları karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş Veteranlar takımı penaltıdan gelen gol ile Niğde Mastırlar takımını 1-0 mağlup etti.


Dostluk maçı sonrasında Başkan Osman Okumuş, Doğan Halidemir'e 15 Temmuz ve 12 Şubat'ın anısına özel olarak yaptırdıkları tabloyu takdim etti. Diğer misafirlere ise dostluk maçına özel katılım sertifikası verildi.

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