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12 Şubat Kurtuluş Atıcılık Trap Kupası

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen trap atıcılık şampiyonası tamamlandı.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen şampiyona 9 - 10 Şubat tarihlerinde Kahramanmaraş Atıcılık Poligonunda düzenlendi.


Türkiye geneli gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde 65 sporcunun katıldığı turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.


Turnuvada, genç bayanlarda Rumeysa Pelin Kaya, genç erkeklerde Mirsat İnce, büyük bayanlarda Safiye Sarıtürk, büyük erkekler Tolga Tuncer, veteranlar Mehmet Koca birinciliği elde etti.

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