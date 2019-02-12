12 Şubat'ın anısına 12 bin Türk Bayrağı

Dulkadiroğlu Belediyesi Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlamalar kapsamında vatandaşlara 12 bin Türk bayrağı dağıttı.

Trabzon Caddesi'nde gerçekleştirilen kutlama etkinliklerinde Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşlara kendi elleriyle bayrak dağıtarak, milli birlik ve beraberliğe katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde her zamankinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu ve bunu en iyi şekilde yansıttıklarını belirten Başkan Okay, “Milli mücadelemizin yıl dönümünde 12 bin adet Türk bayrağını vatandaşlarımızla dağıttık. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda 12 Şubat Kurtuluş gününde ve 15 Temmuz Demokrasi gününde bayrak dağıtımı gerçekleştirmiştik. Buradaki amacımız milli mücadele ruhunu bu güzel meydanlarda en iyi şekilde yansıtmaktır. 99 yıl önce kurtuluş mücadelesi veren atalarımız ne yaptıysa, bugün onların torunları olarak bağımsızlığımızı, milli birlik ve beraberliğimizi her şeyin üzerinde tutuyoruz. Yediden yetmişe herkes burada bulunarak milli birlik ruhuna katkı sağlamaktadır. Tüm hemşerilerime bu güzel etkinliğe gösterdikleri duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.