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13 kişi traktörü halatla çekerek uçuruma düşmekten kurtardı

Kahramanmaraş’ta uçuruma düşmek üzere olan traktörü 13 kişi bağladıkları halat ile çekerek kurtardı.

Kahramanmaraş'ta uçuruma düşmek üzere olan traktörü 13 kişi bağladıkları halat ile çekerek kurtardı.


Olay, Onikişubat ilçesi Kalakaya Mahallesi'nde yaşandı. Mustafa Torun, başkasına ait olan tarlayı traktörüyle sürmek istedi. Engebeli arazide çalışan Torun, bir süre sonra traktör ile yokuş aşağı kaymaya başladı. Çevredekilerden yardım isteyen Mustafa Torun, traktörüyle uçuruma doğru kaydı. O anda kaydedilen görüntülerde ise bir vatandaş traktörün ön kısmına çıkarak ağırlık yapmaya çalıştı. Diğer vatandaşlar ise traktörün tamponuna halat bağlayarak yukarı doğru çekmeye başladı.


2'si çocuk toplam 13 kişi halat ile traktörü uçuruma düşmekten son anda kurtardı.


Traktör sürücüsü Mustafa Torun, “Tarlada traktör ile çalışırken teker boşluğa geldi ve patinaj yapmaya başladı. Zor duruma düşmüştük ve çevredekiler sağ olsunlar halat ile çekip çıkardılar. Tarlamızı sürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

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