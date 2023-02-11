132'nci saatin ardından gelen umutlandırıcı kurtuluş

Depremin 132’nci saatinde İnsani Yardım Tugay Komutanlığı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu, 6 yaşındaki Beren Dalkıran’ı sağ çıkardı.
Depremin 132'nci saatinde İnsani Yardım Tugay Komutanlığı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu, 6 yaşındaki Beren Dalkıran'ı sağ çıkardı.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından kurtarma çalışmaları da sürdürülüyor. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı İnsani Yardım Tugay Komutanlığı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu tarafından 6 yaşındaki Beren Dalkıran, depremin 132'nci saatinde sağ kurtarıldı. Ekipler, 6 yaşındaki Beren'i sağ çıkarttıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.