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14 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı için aranan şahıs yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı için aranan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçlarından 14 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahısla ilgili çalışma başlattı. Karacasu Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonla Ali T. (23) yakalandı. Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşyada hırsızlık suçlarından 6 ayrı araması olduğu öğrenilen şahıs cezaevine teslim edildi.

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