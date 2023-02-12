140 saat sonra inanılmaz kurtuluş: 27 yaşındaki Muhammed tekbirlerle çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta depremin üzerinden 140 saat geçmesinin ardından inanılmaz bir kurtuluş daha yaşandı. Ekipler 27 yaşındaki Muhammed'i 10 saatlik zorlu bir çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkarıp sevinçle tekbirler getirdi. “Ben iyiyim” diyen Muhammed ise hayata el salladı.

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden sonra ekiplerin hummalı çalışması devam ediyor. Depremin felaketinin üzerinden 6 gün geçmesine rağmen ekipler yeni bir cana ulaşmak için iğne kazar gibi enkaz altında çalışıyor. Kahramanmaraş merkezde Azerbaycan Bulvarı'nda ekipler 27 yaşındaki Muhammet Habib'e ulaştı. Ekipler hummalı bir çalışma gerçekleştirerek 10 saatlik zorlu bir uğraşın sonucunda Muhammet Habib'i sağ olarak çıkardı. Genç depremin 140. saatinde enkazdan çıkarılırken ekipler tekbirler getirerek sevincini diler getirdi. “Ben iyiyim” diyen Muhammed ise hayata el sallarken o anlar anbean kameralara yansıdı.