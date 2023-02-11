16 yaşındaki Hedil'in ilk sözü ‘iyiyim' oldu, 134 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki Hedil, depremin 134'üncü saatinde enkazdan kurtarıldı. Hedil'in ilk sözü ‘iyiyim' oldu.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmalarından umutlandıran haberler geliyor. Hayrullah Mahallesi'nde umutları yeşerten bir olay daha yaşandı. 4 katlı Zümrüt Apartmanı'nda yaşayan 16 yaşındaki Hedil, depremin 134'üncü saatinde ekipler tarafından kurtarıldı. Hedil ekiplerin ‘iyi misin' sorusuna ‘iyiyim' dedi. İlk sözü "iyiyim" oldu. Ayrıca Hedil'in 2 kardeşinin hala enkazda olduğu belirtildi.