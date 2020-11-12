17 yıl cezayla aranıyordu semt pazarında yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi semt pazarında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi'ndeki semt pazarında şüphe üzerine bir kişiyi durdurarak kimlik istedi.

Üzerinde kimlik olmadığı belirlenen şahsın parmak izini alan polis ekipleri, şahsın 6 ayrı suç dosyasının bulunduğunu ve hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan Gültekin B. (26) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Gültekin B. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.