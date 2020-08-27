İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

18 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye çıkardı

Kahramanmaraş’ta 18 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kahramanmaraş'ta 18 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Türkoğlu ilçesi, Şekeroba Mahallesi'nde bir kedinin kuyuya düştüğü ihbarı üzerine, itfaiye grubundan bir ekip olay yerine ulaşarak kuyuda önce zehirli gaz ölçümü yaptı. Koruyucu solunum cihazı ile 18 metrelik kuyuya inen itfaiye erinin kediyi kurtarması ise kolay olmadı.


İtfaiye eri yanına yaklaştıkça daha aşağılara inen kedi, 2,5 metresi su ile dolu kuyuda daha fazla aşağıya inemedi ve 20 dakikalık çalışma sonunda kuyudan çıkarıldı. Yara almadan kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.