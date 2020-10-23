Kahramanmaraş'ta PTT'nin kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla 180. müşteriye pul ve zarf albümü hediye edildi.

Posta Nezareti olarak 1840 yılında kurulan PTT 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kahramanmaraş'taki PTT şubesinde etkinlik düzenlendi.

PTT'nin 180 yıllık geçmişi adına şubeye giriş yapan 180'inci müşteriye milli mücadele yıllarından günümüze pul ve zarfların yer aldığı albüm hediye edildi.

78 yaşındaki Reşat İşbilmez (78), “Ben e-devlet şifresi almak için PTT şubesine geldim. 180'inci müşteri olduğum için de çok mutlu oldum. PTT'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ülkem ve milletim için gurur duyuyorum” dedi.

PTT ailesinin ülkenin 2023 hedeflerine sağlam adımlarla ilerlediğini ifade eden PTT Kahramanmaraş Baş Müdürü Harun Oğuzhanoğlu, “Pandemi sürecinde yaşanılan olayları hepimiz biliyoruz ve kurumumuz bu anlamda gerek maske dağıtımı, gerek maaş ve kargo işlemlerinde görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Aynı hız ve aynı güç ile devam ediyoruz. Tüm PTT çalışan arkadaşlarımızı kalben kutluyorum. Verdiğimiz hediye ise PTT'nin hazırladığı milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümüne ait pul ve zarflardan oluşan koleksiyondur” diye konuştu.