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19 Mayıs'a 12 kişilik tören

Kahramanmaraş’ta Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101.

Kahramanmaraş'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunumu yapıldı.


Atatürk Meydanında düzenlenen törende korona virüs tedbirleri kapsamında katılımcılar maskeli olarak alana giriş yaptı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek çelenk sunumu toplam 12 kişinin katılımıyla gerçekleşti.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, iki gencin taşıdığı çelengi Atatürk anıtına bıraktı.


Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından son buldu.

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