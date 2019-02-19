2 aylık bebeğin yanarak can verdiği eve girişler kapatıldı

Kahramanmaraş'ta dün gece iki aylık bebeğin hayatını kaybettiği yangından sonra inceleme yapılması için ev, aile bireylerinin girişine kapatıldı.

Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yer alan iki katlı evde elektrik ısıtıcısından çıktığı tahmin edilen yangın odanın tamamını sardı. Evde aile bireylerinden Cemal Assef, Halit Assef, Iman Assef ile iki aylık bebek Cemal Assef'in yaşadığı öğrenildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen anne Iman Assef ile bebeğin amcası Halit Assef, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Komşuları tarafından evde tek başına kaldığı söylenen iki aylık Cemal bebek ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İnceleme yapılacağından ev, aile bireylerinin girişine kapatıldı. Evde yangından kalma iz ve sessizlik hakim oldu.

Komşu Nihat Çöplü, “Biz önde kendi imkanlarımızla çıkartmaya çalıştık evdekileri. Yangının elektrik ısıtıcısından çıktığı söyleniyor. Şu anda evde kimse yok” diye konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı ise devam ediyor.