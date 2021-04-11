2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - İnegölspor: 1

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup 33. haftasında Kahramanmaraşspor konuk ettiği İnegölspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Feridun Daldaş, Barış Sun, Egemen Savran
Kahramanmaraşspor: Murat, Mert, Hakan, (Talha dk. 62), Burak, Sefa, Erdem, Kadir Kaan, Doğanay, (Selahattin dk. 75), Alican (İsa dk. 85?), Orhan, İbrahim
İnegölspor: Gökhan Siverek, Seydi, Gökhan Kurumuş, Fatih Üge (Erdem dk. 46), Metin (Emir dk. 78), Abdulkadir, Mehmet (Bilal dk. 82 ?), Oğuz, Ali (Ahmet Hakan dk. 78), Fatih Çıplak, Gülhan (Samet dk. 46)
Gol: Metin (dk. 21) (İnegölspor)
Kırmızı kartlar: Kadir Kaan (dk. 90) (Kahramanmaraşspor), Fatih Çıplak (dk. 90) (İnegölspor)
Sarı kartlar: Alican (Kahramanmaraşspor), Gülhan, Abdulkadir (İnegölspor)