2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Sarıyer: 0

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta karşılaşmasında Kahramanmaraşspor sahasında Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Ali Kandemir, Vural Gül, Vedat Hoşman
Kahramanmaraşspor: Murat, Kadir, Emin, Gökhan (Recep dk.56), Hüseyin, İsa, Talha, Halil, Yakup, Erdi Bakırcı, Mert
Sarıyer: Ali, Oğuz, Nuri, Mehmet Cansın Çiçek, Şaban, Savaş, Mahmut, Okan, Bertul (Fatih dk. 69), Ömer (Bertuğ dk. 87 ?), Furkan (İlyas dk. 69)
Sarı kartlar: Hüseyin, Talha, İsa (Kahramanmaraşspor) Mahmut, Bertul, (Sarıyer)