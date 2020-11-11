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2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Sarıyer: 0

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta karşılaşmasında Kahramanmaraşspor sahasında Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: 12 Şubat


Hakemler: Ali Kandemir, Vural Gül, Vedat Hoşman


Kahramanmaraşspor: Murat, Kadir, Emin, Gökhan (Recep dk.56), Hüseyin, İsa, Talha, Halil, Yakup, Erdi Bakırcı, Mert


Sarıyer: Ali, Oğuz, Nuri, Mehmet Cansın Çiçek, Şaban, Savaş, Mahmut, Okan, Bertul (Fatih dk. 69), Ömer (Bertuğ dk. 87 ?), Furkan (İlyas dk. 69)


Sarı kartlar: Hüseyin, Talha, İsa (Kahramanmaraşspor) Mahmut, Bertul, (Sarıyer)

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