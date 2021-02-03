İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - A.24Erzincanspor: 0

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup'un 21. hafta erteleme maçında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Anagold 24Erzincanspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: 12 Şubat


Hakemler: Mustafa Aydın, Emin Barlas, Kadir Akıllı


Kahramanmaraşspor: Murat Hocaoğlu, Mert, Osman, Halil, Hakan Demirci (İsa. dk. 62), Emin, Salim (Talha dk. 81), Erdem (Alican dk. 86 ?), Doğanay, İsmet, İbrahim


A.24Erzincanspor: Murat Demir, Abdullah, Ahmet Kan (Uğurcan dk. 70), Niyazi Batuhan, Mustafa Ethem, Hakan Demir, Mehmet, Mümin Talip (Emre dk. 86 ?), Rıdvan, Ozan (Sabrican dk. 86 ?), Sefa (Muhammed Samed dk. 46)


Gol: Salim (dk. 38) (Kahramanmaraşspor)


Sarı kartlar: Emin, İsmet (Kahramanmaraşspor), Hakan Demir, Mümin Talip, Rıdvan (A.24Erzincanspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.