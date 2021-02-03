2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - A.24Erzincanspor: 0

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup'un 21. hafta erteleme maçında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Anagold 24Erzincanspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Mustafa Aydın, Emin Barlas, Kadir Akıllı
Kahramanmaraşspor: Murat Hocaoğlu, Mert, Osman, Halil, Hakan Demirci (İsa. dk. 62), Emin, Salim (Talha dk. 81), Erdem (Alican dk. 86 ?), Doğanay, İsmet, İbrahim
A.24Erzincanspor: Murat Demir, Abdullah, Ahmet Kan (Uğurcan dk. 70), Niyazi Batuhan, Mustafa Ethem, Hakan Demir, Mehmet, Mümin Talip (Emre dk. 86 ?), Rıdvan, Ozan (Sabrican dk. 86 ?), Sefa (Muhammed Samed dk. 46)
Gol: Salim (dk. 38) (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Emin, İsmet (Kahramanmaraşspor), Hakan Demir, Mümin Talip, Rıdvan (A.24Erzincanspor)