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2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Hacettepe Spor: 2

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Hacettepe Spor'a 2-1 mağlup oldu.



Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Kürşathan Akın, Muratcan Ilgaz


Kahramanmaraşspor: Murat Hocaoğlu, Mert, Osman, Halil, (Burak dk. 15), Hakan, (İsa dk. 75), Emin, Salim (İbrahim dk. 63), Erdem, Yakup Ramazan (Orhan dk. 74), Talha, Doğanay (Alican dk. 63), İsmet


Hacettepe Spor: Numan, Hüseyin Eren, Volkan (Kaan dk. 83 ?), Mehmet Can (Kadir Enes dk. 88 ?), Furkan, Serdarcan, Ali Eren, Sarp Ekinci Musa, Ömer Alper, Ahmet Arda, (Yağız Suat dk. 68)


Goller: Talha (dk. 74) (Kahramanmaraşspor), Ahmet Arda (dk. 27), Furkan (dk. 56) (Hacettepe Spor)


Kırmızı kart: İbrahim (dk. 90) (Kahramanmaraşspor)


Sarı kartlar: Yakup (Kahramanmaraşspor), Furkan, Serdarcan, Volkan, Ömer Alper (Hacettepe Spor)

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