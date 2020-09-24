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2 polisin yaralandığı kovalamacada kaçan 2 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta kovalamaca sırasında meydana gelen kazada 2 polis memurunun yaralanmasına neden 2 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta kovalamaca sırasında meydana gelen kazada 2 polis memurunun yaralanmasına neden 2 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil polis ekiplerinden kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu takipteki polis aracı Uzunoluk Caddesinde kazaya karışarak refüje çıktı. Kaza sonrası 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.


Olay sonrası araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, otomobilde bulunan Yunus Emre G. (24) ile Ahmet M'yi ( 24) yakaladı. Şahısların polis ekibinin ikazına uymayarak ruhsatsız tüfeği yola attıkları, araçta silah olduğu için kaçtıkları tespit edildi.


Olayda, sürücüye makas atmak ve trafiği tehlikeye sokmak, dur ikazına uymamak, egzoz sorunu nedeniyle toplamda bin 600 lira cezai işlem uygulandı.


Otomobil çekici marifetiyle otoparka alındı.

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