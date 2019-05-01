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2 yaşındaki çocuk su dolu çukurda boğuldu

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde dedesinin evinde oynarken su gideri için açılan çukura düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dedesinin evinde oynarken su gideri için açılan çukura düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.



Alınan bilgilere göre, Afşin ilçe merkezinde ikamet eden F.A., 2 yaşındaki kızı Z.A. ile Hurman Mahallesi'nde yaşayan babasını ziyarete gitti. Ziyaret sırasında kız çocuklarının evde olmadığı fark eden aile fertleri çevrede aramaya başladı. Yapılan aramalarda 2 yaşındaki çocuk, evin arkasında pis su gideri için kazılmış 1,5 metre derinliğindeki su dolu çukurda baygın bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük kızın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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