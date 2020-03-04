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20 görme engelliye beyaz baston

Kahramanmaraş’ta hayırseverlerin desteğiyle alınan 20 beyaz baston görme engellilere dağıtılmak üzere milli eğitim müdürüne teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta hayırseverlerin desteğiyle alınan 20 beyaz baston görme engellilere dağıtılmak üzere milli eğitim müdürüne teslim edildi.


Kahramanmaraş'ta mavi kapak toplayarak engellilere tekerlekli sandalye dağıtan Abgülkadir Gülmez, engellilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gülmez, hayırseverler tarafından elde edilen gelirlerle toplanan 20 adet beyaz bastonu görme engellilere dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'a teslim etti. Yılmaz, görme engellilere katkılarından dolayı hayırseverlere ve Abdülkaidr Gülmez'e teşekkür etti.


Engelli vatandaşların gözü ve ayağı olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Gülmez ise, “Her türlü engelli vatandaşın yanında olmaya devam edeceğim. Amacımız, engellilerin hayatlarını bir nebzede olsa kolaylaştırmak. dedi.

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