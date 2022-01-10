25 yıl hapis cezalısı hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masasınca silahlı yağma, hırsızlık, cinsel taciz gibi suçlardan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K (42) hakkında polis ekipleri çalışma yaptı.

Belirli bir adresi olmayan şahısın Saçaklızade Mahallesinde gece geç saatlerde bir siteye giriş yaptığı tespit edildi. Hangi dairede yaşadığı belirlenemeyen şahıs için ekipler sabaha kadar site etrafında konuşlandı. Sabah saat 06.00 sıralarında siteden çıkış yapan şahıs, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Şahısın adliyedeki işlemleri ardından cezaevine gönderildiği öğrenildi.