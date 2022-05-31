250 kilometre mesafeden kaçak keklik avına gelmişler

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine kurak avı yapmak için 250 kilometre mesafedeki Şanlıurfa'dan gelen 3 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından yakalandı. Yasadışı avda kullandıkları 4 adet canlı mühreye el konulan şahıslar, yaklaşık 20 bin liralık idari para cezası ile memleketlerine geri döndü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, kekliklerin neslini tehlikeye atan kurakçılık ya da kurak avı olarak adlandırılan yasadışı avcılık yöntemine karşı yoğun mücadele veriyor. Canlı mühre ile kurduğu tuzaklara düşen keklikleri yakaladıktan sonra satan ya da evinde besleyen kurakçılar, özellikle gece saatlerini tercih ediyor. Kurak avcılar, karanlıktan faydalanarak kendilerini gizlemeye çalışsa da DKMP ekiplerinin elinden kurtulamıyor.

Son dönemde kurak avcılara karşı oldukça başarılı çalışmalar sergileyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, Elbistan'a bağlı Yoğunsöğüt Mahallesi kırsalı ile Nurhak'ın Deve Çöken bölgesinde denetimlerde bulundu. Yapılan denetim sonucunda, Yoğunsöğüt'te 2 ve Deve Çöken'de de 1 olmak üzere toplam 3 şahıs yakalandı. Şahısların, yasadışı avda kullandığı 4 adet canlı mühreye el konuldu.

Yapılan incelemede şahısların keklik avı için 250 kilometre yol kat ederek Şanlıurfa'dan Elbistan'a geldikleri belirlendi. Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan yaklaşık 20 bin lira idari para cezası uygulandı.