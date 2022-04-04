250 TL'lik tıraşı 20 TL'ye yapıyor

Kahramanmaraş'ta bir berber, artan maliyetleri vatandaşa yansıtmak yerine indirime gitti. Saç ve sakal tıraşını 20 TL'ye yapan berber Murat Taşdemir, “Makas aynı makas, ustura aynı ustura, işçilik aynı işçilik şov yapmanın alemi yok” dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Gölkent konutlarında berberlik yapan Murat Taşdemir, sıra dışı bir uygulama yaptı. Saç ve sakal tıraşının 50 TL ile 250 TL arasında değiştiği Kahramanmaraş'ta, fiyatlarını 20 TL'ye kadar düşürdü.

Pahalı tıraş yapan kuaförlere inat böyle bir uygulama yürüttüğünü belirten Murat Taşdemir, “Piyasanın bu pahalılığında, biz de halkımızın, milletimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu göstermek için fiyat tarifelerini düşürdük. Saç ve sakal 20 TL, saç tıraşını 15 TL, sakal tıraşını 10 TL, çocuk tıraşını 10 TL'ye yapıyoruz. Bazı büyükşehirlerde ve Kahramanmaraş'ın bazı bölgelerinde fiyat tarifelerinin 200-250 TL olduğunu duyuyoruz. Biz de buna inat 20 TL'ye düşürdük. Makas aynı makas. Tıraş aynı tıraş, ustura aynı ustura. Şov yapmanın alemi yok. 20 TL'ye tıraş olunuyor” diye konuştu.

Müşterilerden Mustafa Yardımcı ise indirimin çok önemli olduğunu belirterek, “Kahramanmaraş'ta tıraş fiyatları nereden baksan 100, 120, 150 TL civarında. Ben asgari ücretli çalışan bir insanım. Murat Bey'in yapmış olduğu bu jestten dolayı kendisini tebrik ediyorum. Eskiden 15 günde bir tıraş oluyorduk. Artık haftada bir tıraş oluyoruz. 10, 15, 20 TL artık para değil şu anda" dedi.

Emre Kara ise “Murat Bey'in yapmış olduğu indirim bizim için çok iyi oldu. Merkezde 80-100 TL'den başlayan fiyatlar burada 20 TL. Artık tıraşı ayda bir değil de haftada bir olmaya başladık. Fiyatlar çok iyi, kendisine teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.