258'inci saatte inanılmaz kurtuluşun adı: Neslihan

Kahramanmaraş'ta devam eden arama kurtarma çalışmalarında 258'inci saatte 30 yaşındaki Neslihan Kılıç ekipler tarafından sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

Türkiye'yi yasa doğan Kahramanmaraş depreminde umutları yeşerten bir haber geldi. Depremin 258'inci saatinde AFAD koordinesinde bir çok ekibin ortak yaptığı çalışmada 30 yaşındaki Neslihan Kılıç'a ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasıyla gen kadın çöken Ebrar Sitesi Z Bloktaki enkazdan sağ olarak çıkarılarak ambulansa alındı.

Genç kadının sağ kurtarılması arama kurtarma ekinini de sevindirdi.