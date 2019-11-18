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3. kattan düşen işçi yaralandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çalıştığı inşaatın 3.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından beton zemine düşen işçi yaralandı.


Olay, Emniyet Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir binanın inşaatında meydana geldi. 43 yaşındaki Ali Zor isimli işçi, 3. katta profil kaynağı yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kanlar içerisinde kalan işçinin yardımına ilk olarak mesai arkadaşları koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi düştüğü yerde yapılan Zor, sedye ile aşağı indirildikten sonra ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Ali Zor, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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