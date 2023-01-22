3 küçük kardeş bu evde feci şekilde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta 3 küçük kardeş hayatını kaybettiği yangın sonrası evde meydana gelen hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesindeki bir evde, gece saatlerinde çıkan yangında Suriye uyruklu Zehra El Abdullah Atla (11), Abdurrahman Atla (3) ve Muhammed Atla (1) hayatını kaybetmişti. Elektrikli ısıtıcıdan kaynaklanan bir arızadan dolayı çıktığı tahmin edilen yangın sonrası evde oluşan hasar gözler önüne serildi. Çıkan yangın sonrası evde bulunan eşyaların küle döndüğü görülürken, odada bulunan 2 adet tüpün patlamaması da daha büyük bir facianın yaşanmasının önüne geçti.

Yangın çıkan evin komşusu Fatih Kantarcı, “Yangın esnasında biz uyuyorduk. Gece saat 12.00'de benim kapı çalındı ve kalktığımda her yer duman içerisindeydi ve zor çıktık evden, kendimizi zor kurtardık ve sonrasında itfaiye ve sağlıkçıları aradık. Anneleri evde yoktu yangın sırasında, kendisini aradığımızda çarşıda olduğunu söyledi. Anneleri sonradan geldi buraya. Bunlar soba kullanmadığı için yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin ediliyor. Bu evde oturanlar elektrikli ısıtıcı ile ısınıyorlardı. Elektrikli ısıtıcı yanmış, yangın da bu nedenden dolayı çıkmış olabilir” diye konuştu.

Çocukların babasının ise daha önce hayatın kaybettiği bildirilirken, olayla ilgili inceleme ise halen devam ediyor.