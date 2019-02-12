3 metrelik üst geçitten uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki üst geçitten uçup park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nın Elbistan Devlet Hastanesi kavşağında yaşandı. Ahmet Kutluay'ın kullandığı 46 U 1669 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda savruldu. Yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten uçtu. Aracın, okul bahçesine girmesini, çarptığı park halindeki 46 EJ 351 plakalı otomobil engelledi. Kazada, otomobil sürücüsü Kutluay yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis'e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, parçalanan bariyerler ise karayolları ekipleri tarafından yenilendi.