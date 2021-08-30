30 Ağustos Zafer Bayramı Kahramanmaraş'ta coşkuyla kutlandı

Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

İlk tören sabah saatlerinde Atatürk Meydanı'nda düzelendi. Buradaki törene, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş katılarak Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından program Şeyh Adil Mezarlığı şehitliğinde devam etti.

Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak şehitlerin mezarına karanfil bırakıldı. İl Valisi Coşkun, şehitlik defterini imzalayarak, günün önemini anlatan kısa bir konuşma yaptı.

Program son olarak Trabzon Bulvarı'ndaki geçit töreni ile son buldu. Törende, Vali Ömer Faruk Coşkun halkı selamlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından geçit töreni düzenlenerek etkinlikler son buldu.