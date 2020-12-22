30 yıldır uğur böceği fotoğrafı çekiyor

Kahramanmaraş'ta doğa fotoğrafçısı Yasin Mortaş, 30 yıldır uğur böceği fotoğrafları çekiyor.

İl ve ilçeleri gezerek 30 yıldır uğur böceği çektiğini belirten Yasin Mortaş, fotoğraf çekmenin bir anlamda yeryüzüyle konuşma sanatı olduğunu ifade etti. Mortaş, “Güzel olanın farkına vardığımdan bu yana fotoğraf çekiyorum. Uğur böceklerinin özellikle Uludaz'da fotoğraf çekerken size kolaylık tanıması, narin yaratılışı, estetikliğiyle kendine çağırması, zararsız olması beni vazgeçilmez haline getirdi. Ben, o kırmızı lekeli uğur böceklerini yeryüzünün kırmızı ışıkları olarak görüyorum. Daha önceleri imkanımız bu kadar iyi değildi; gözlerimle çekip ruhuma kayıtlar yapıyordum. Şimdi ise hem ruhuma hem de makinaya yapıyorum. Benim için anlatılmaz bir duygu. Uğurböceği çekimi yaparken huzur buluyorum. Parmaklarınızın ucundan uçup gidecek hayata karşı ise güzellikler biriktirelim” dedi.