3054 rakımdaki Türk bayrağını yenilediler

Kahramanmaraş'ta dağcılar 3054 rakımlı Berit Dağı zirvesinde bulunan bayrak direğinde dalgalanan Türk bayrağını yenilediler.

Kahramanmaraş'ın en soğuk ve kar alan bölgesi olan Göksun'da gönüllü dağcılar Berit Dağı'nda şiddetli rüzgar ve yaklaşık 20 santim kar kalınlığında 7 saat süren tırmanma ve 8 kilometrelik mesafe kat ederek Türk bayrağını yenilediler.

Dağcılardan Altan Mehmet Sel, “Kış aylarında genelde yüksek dağlara çıkmak bir tutku haline geldi. Berit Dağı yaz aylarında 4 saatlik bir tırmanışın sonunda zirveye varmış oluyorsunuz ama kış aylarında bu kilometre ve zaman bakımından ikiye katlıyor. Göksunlu dağcı Mehmet Dişçeken, Emre Elbistan ile 3054'deki zirvede bayrağımızın yıpranacığını ve yırtılacağını tahmin ettiğimizden değiştirme kararı aldık. 7 saatlik tırmanışın ardından zirveye vardığımızda Türk bayrağının yırtıldığını fark ettik. Yanımıza aldığımız yeni Türk bayrağını çıkararak değişimini gerçekleştirdik. Kış manzarasına aşık olduğumuz Berit Dağı ihtişamıyla Türk bayrağının dalgalanmasına şahitlik ettik” dedi.

Dağcılardan Emre Elbistan ise, “Gönüllü dağcılık faaliyeti kapsamında üç dağcı arkadaşlar olarak Berit Dağı zirvede bayrak değişimi faaliyeti gerçekleştirdik. Zorlu tırmanış bizi mutlu ederken Türk bayrağımızın dalgalanması bizi mutlu ve motive etti” ifadelerini kullandı.