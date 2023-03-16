319 yıllık caminin vefalı kuşları camiyi terk etmiyor

Kahramanmaraş'ta depremden hasar gören 319 yıllık Arasa Camii'nin vefalı kuşları, yıllardır bulundukları camiyi terk etmemesi dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük deprem birçok yıkıma ve can kaybına neden oldu. Asrın felaketi sonrası 1704 yılında yapılan ve Kahramanmaraş'ın tarihi camilerinden biri olan Arasa Camii de depremlerde hasar gördü. Yaşanan yıkımın ardından 319 yıllık caminin vefalı kuşları yıllardır bulundukları yeri terk etmedi. Depremde hasar gören ve ibadete kapatılan caminin kuşlarını gören vatandaşlar, durumu ‘vefa' olarak nitelendirdi.

Arasa Camii'nin kuşlar bir yuva olduğunu ifade eden Eyüp Çiçekli, “Burası daha önceden arka tarafı yenilenmişti, ön cephesi eski olduğu için tamir edilmişti. Minaresi vardı ön cephede, depremden sonra minaresi gitti. Buna bezer birçok cami bu şekilde yıkıldı. Güvercinler buranın müdavimi, böyle olunca da burayı terk etmek onlar için de biraz zor olur. Depremden sonra bu kuşlar da camiyi terk etmedi. Onlar için burası bir yuva” dedi.