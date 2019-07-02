35 milyon yıllık fosiller incelemeye alındı

Kahramanmaraş'ta araştırma gezisinde Kültür ve Turizm Platformu tarafından bulunan ve 35 milyon yıllık olduğu düşünülen fosiller yetkililer tarafından incelemeye alındı.

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz hafta Kültür ve Turizm Platformu tarafından yapılan araştırma gezisinde, 35 milyon yıllık olduğu tahmin edilen fosillere ulaşılmıştı. İhlas Haber Ajansının yaptığı haber sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Arkeoloji bölümünden ilgililer, Kültür Turizm Platformuyla birlikte Bertiz Baydemirli ve Başdervişli havzasında fosillerin bulunduğu bölgelerde inceleme yaptı.

Şehir merkezinde yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede, yapılan inceleme sonrasında çeşitli örnekler alındı. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı olan Baydemirli ve Başdervişli havzasındaki incelemelere, Kültür ve Turizm Platformu ekibi de katılarak yetkililere buldukları bölgeleri gösterdi. İncelemelerin sonucunda yetkililer bir açıklama yapmazken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bu bölgenin tescillenmesi için başvuruda bulunacağı öğrenildi.

Fosilleri ilk bulan ekibin başında yer alan Kültür ve Turizm Platform Başkanı Ahmet Kolutek, gezide yaptığı açıklamada, "Burası orta Torosların bir uzantısı olan ve Ahir Dağı ile Engizek silsilesinde bulunan Baydemirli, Başdervişli havzasıdır. Daha önce bu köyde ikamet eden bir arkeolog kardeşimizin platformumuza müracaatı akabinde, o kardeşlerimizle, arkeologlarımızla beraber buraya bir ön araştırma yapmaya gelmiştik. Yaptığımız ön araştırma sonucunda tarlalar ve topraklar üzerinde taşlaşmış fosilleri, kaya kütleleri üzerinde taşlaşmış deniz canlılarının fosillerini bulduk" dedi.

"Bölgenin tescillenmesi için çalışıyoruz"

Taşlar üzerinde yer alan şekillerin deniz kaplumbağası, deniz yıldızı, salyangozu gibi çeşitli şekillerde olduğunu belirten Başkan Kolutek, "Bu konunun uzmanlarına bunları sorduğumuzda bize, bunların yaklaşık 35 milyon yıl önce buranın, tamamen Okyanus sularında kaplanmış olduğu, kıtaların birbirinden ayrılma sürecinde ise güneyden Arabistan ana karasının, kuzeyden ise Sibirya levhasının bu bölgeyi sıkıştırması sonucunda bu gördüğünüz yerler kıvrılarak yükselmiştir. Bu esnada içinde bulunan deniz canlılarıyla yükseldiği için bu tabiat olayının akabinde toprak altında kalan ve havayla teması kesilen bu deniz canlıları fosilleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Bu bölgelerin tescillenmesiyle ilgili çalışma yaptıklarını söyleyen Kolutek, "Bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden yetkililerimiz buraya kadar geldiler. Bizim temennimiz buraların fosil alanı olarak tescillenmesidir. Yer yüzüne çıkan fosillerin ise toplanarak, yağmacıların istilasına uğramadan Kahramanmaraş'ta bir fosil müzesinin oluşturulmasını istiyoruz" diye konuştu.