43 yaşındaki kadının parasını çalan kişi dini nikahlı eşi çıktı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 43 yaşındaki kadının evindeki sakladığı 10 bin Türk lirasını çaldığı iddia edilen kişi dini nikahlı eşi çıktı.

Olay, Ekinözü ilçesi Kandil Mahallesi'nin Çıtak mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Şengül B., evinde yokken kapıyı zorlayarak içeri giren kimliği belirsiz şahıs içinde 10 bin TL bulunan çantaları alarak kayıplara karıştı. Evine gelen Şengül B., kapının açık olduğunu görünce yaptığı kontrolde içinde para olan çantalarının yerinde olmadığını gördü. Şengül B.'nin ihbarı üzerine olay yerine Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin, kapsamlı araştırması sonucunda hırsızlık olayının failinin Şengül B.'nin dini nikahlı eşi Kasım D. (30) olduğu belirlendi. Şüphelinin, Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Kasım D.'nin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli, ilk sorgusunda suçunu itiraf ederek çaldığı eşyaları jandarmaya teslim etti.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Kasım D.'nin, Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi'nde gerçekleştirilen hırsızlık olayının da faili olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şahıs, işlemleri için jandarmaya götürüldü. Şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.