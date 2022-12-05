5 araçlı trafik kazasında tünelin beton blokları devrildi

Kahramanmaraş'ta 5 aracın karıştığı trafik kazasında tünelin beton blokları devrildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Onikişubat ilçesinde hal kavşağı tüneli Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. 46 LZ 359, 46 HU 400, 06 EB 5380, 46 F 8030 ve 01 AJF 874 plakalı araçların karıştığı trafik kazasında tünel içerisinde bulunan beton bloklar devrildi. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza maddi hasarla atlatıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle hal kavşağı civarında uzun araç kuyruğu oluştu.