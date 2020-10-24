5 asırlık ağaç koruma altına alındı

Kahramanmaraş'ta Karacaoğlan´ın şiirlerine konu olan 5 asırlık çınar ağacı koruma altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Döngele Mahallesinde bulunan 500 yıllık tarihi çınar ağacı asırlara meydan okuyor. Kahramanmaraş tarihine ışık tutan anıt ağaç, çobanlar tarafından gövdesinin oyularak içi de ateşe verildi. Yakılması ve dallarının bir kısmının kesilmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçerek, tarihi folklorik ağacı koruma altına aldı. Yaklaşık 516 yaşında olduğu belirlenen tarihi boyutsal ve folklorik çınar ağacı bölgenin adeta simgesi oldu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Seyran Palabaş, tarihi çınar ağacının Karacaoğlan'ın şiirlerine de konu olduğunu ifade ederek, "Tabiat anıtları sınıfına giren anıt ağaçlar; yaş, çap ve boy itibarı ile kendi türünün alışılagelmiş ölçülerinin çok üzerindedir. Dev boyutlara ulaşan, yöre tarihinde, kültür ve folklorunda özel bir yeri bulunan geçmiş, günümüz ve gelecek arasında bağ oluşturuyorlar. Doğal ömre sahip oynak çınarının Karacaoğlan'ın şiirlerine kadar girdiğini de ifade ederler. Oynak Çınar yaklaşık olarak 516 yaşında olup, boyu 23 metre ve çapı ise 1,92 metredir” dedi.