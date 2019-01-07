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5 kaçak avcıya 5 bin TL para cezası

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, av sezonunun son haftasında Elbistan, Afşin ve Nurhak ilçelerinde yaptıkları denetimlerde yasa dışı avcılık yapan toplam 5 kişinin silahlarına el koyarak, 5 bin TL idari para ve tazminat cezası uyguladı.


Bölgede keklik ve tavşan avı sezonu kapandı. Av sezonunun son haftasında Elbistan, Afşin ve Nurhak ilçelerinde kaçak avcılara yönelik olarak denetimlerini sürdüren Kahramanmaraş DKMP Göksun Şefliği Av Koruma ekipleri, 5 kaçak avcıya göz açtırmadı. Kaçak avcıların silahlarına mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken, şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 5 bin TL tazminat ve idari para cezası kesildi.


Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma ekiplerinin, jandarma ve fahri av müfettişleri ile birlikte yaptıkları kaçak av mücadelesinin sezonun kapanmasına rağmen aralıksız devam edeceği belirtildi.

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